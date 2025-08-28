Россия и Украина воссоединят несколько семей в сентябре

Россия и Украина планируют воссоединить несколько семей в начале сентября. Об этом газете «Известия» сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам госпожи Москальковой, сейчас около восьми семей ожидают воссоединения. «Это очень непростая история, потому что у большинства закончились сроки паспортов, нужно оформить документы. Если это пожилые люди, то нужно оформить их проезд, обеспечить скорую помощь, решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста»,— сказала она.

Ранее Татьяна Москалькова и представитель украинского омбудсмена обменялись письмами от пленных, а также обсудили возможность воссоединения семей.