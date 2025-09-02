Kraft Heinz разделится на две компании

Американский продовольственный концерн Kraft Heinz объявил о том, что он разделится на две независимые компании, акции каждой из которых будут торговаться на бирже. Одной из них отойдет бакалейный бизнес в Северной Америке, в том числе продукция брендов Kraft, Oscar Mayer, Lunchables, ее продажи составляют около $10 млн. Эту компанию возглавит нынешний генеральный директор Kraft Heinz Карлос Абрамс-Ривера. Вторая компания объединит глобальный бизнес Kraft Heinz, в частности соусы Heinz и др. Ее годовые продажи оцениваются в $15 млрд. Для глобального бизнеса пока что ищут руководителя. Ожидается, что разделение на две компании будет завершено ко второму полугодию 2026 года. Kraft Heinz еще должна получить одобрение регуляторов на разделение бизнеса.

В компании необходимость разделения объяснили тем, что это поможет упростить ее бизнес — она продает продукты под более чем 200 брендами в 150 странах — и связанные с этим издержки, а также сфокусироваться на основных продуктах и бренда. СМИ еще в июле писали о том, что Kraft Heinz планирует разделиться. Как отмечают эксперты, такое разделение происходит в условиях, когда спрос на некоторые основные продукты компании, в том числе готовые обеды Lunchables и майонез, падает, а ее акции дешевеют.

Kraft Heinz была создана в 2015 году в результате слияния Kraft Foods Group и H.J. Heinz. С момента слияния акции корпорации упали более чем на 60%. Второй квартал текущего года компания закончила с огромным убытком в $7,8 млрд.

Яна Рождественская