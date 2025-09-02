В День города в Краснодаре пройдет гастрофестиваль

В сентябре Краснодар отметит 232-летие. Одним из ключевых событий праздничной программы станет открытие новой площадки на улице Обрывной, где с 26 по 28 сентября пройдет гастрофестиваль «Гриль! Рест! Фест!», сообщил в своем Telegram-канале глава краевой столицы Евгений Наумов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По замыслу организаторов, в проекте примут участие шеф-повара из разных регионов страны, включая Москву. В течение трех дней гостей ожидают мастер-классы, живая музыка, развлекательные зоны для взрослых и детей, а также широкий выбор блюд.

Фестиваль позиционируется как крупнейшее гастрономическое событие, ранее не проводившееся в городе. Вход на площадку будет свободным, а организаторы обещают соблюсти все необходимые меры безопасности.

Вячеслав Рыжков