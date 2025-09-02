На Урале задержан еще один подозреваемый по делу о пытках в Каменске-Уральском

Следственный комитет по Свердловской области задержал фигуранта уголовного дела о похищении и насилии, совершенных на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область). Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел областного СКР Александр Сапегин, он обвиняется по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый ранее находился в федеральном розыске. Задержание прошло 29 августа в Екатеринбурге. Подозреваемый был взят на съемной квартире, где отмечал день рождения. Сопротивления он не оказал, но попросил дать обнять свою подругу. После этого его передали следственным органам.

Напомним, расследование касается организованной группы, члены которой обвиняются в похищениях, вымогательстве, хулиганстве, понуждении к действиям сексуального характера и незаконном проникновении в жилище (ст. 126, 163, 213, 133, 139 УК РФ). По данным следствия, злоумышленники похищали граждан, в том числе несовершеннолетних, применяли к ним насилие и удерживали на автомойке по улице Карла Маркса. У некоторых потерпевших вымогали деньги.

На данный момент к уголовной ответственности привлечены 15 соучастников, трое из которых несовершеннолетние. Один из фигурантов остается в розыске.

«Шестнадцатый по счету подозреваемый — гражданин Рябов, 2007 года рождения, также находящийся в федеральном розыске, где-то "залег на дно". Сыщики рекомендуют ему не усугублять ситуацию и добровольно явиться в полицию»,— отметил полковник Горелых.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что суд заключил под стражу Александра Беспалова, еще одного фигуранта дела о похищении людей в Каменске-Уральском. В конце августа СУ СКР по Свердловской области предъявило обвинение бывшему полицейскому по статье о вымогательстве. По данным следствия, он избил несколько несовершеннолетних потерпевших на автомойке, а также передавал служебную информацию главарю группы, помогая ему скрываться от правоохранительных органов.

Полина Бабинцева