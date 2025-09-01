Суд арестовал фигуранта дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Александру Беспалову, одному из фигурантов уголовного дела о похищении людей и издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском. Как сообщили в пресс-службе суда, ему предъявлено обвинение по п. п «а», «з» ст. 126 УК РФ(похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ранее избранная следователем мера пресечения в виде подписки о невыезде судом изменена на заключение под стражу. Обвиняемый помещен под арест на срок до 5 октября 2025 года включительно»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу. Следственные действия по делу продолжаются.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что по делу о похищении людей в Каменске-Уральском обвиняются 14 уральцев, еще двое участников группы находятся в розыске.

Полина Бабинцева