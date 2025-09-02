Генерала Оглоблина приговорили к 9 годам колонии за получение взятки

235-й гарнизонный военный суд признал виновным в получении взятки бывшего главу управления планирования связи ВС РФ – генерал-майора Александра Оглоблина. Его приговорили к 9 годам строгого режима. Фигуранту также назначили штраф в 11,6 млн руб., передает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Генерал-майор Александр Оглоблин на оглашении приговора в суде

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как установило следствие, генерал получил 12 млн руб. от представителей телефонного завода «Телта». За это фигурант должен был помочь предприятию заключить госконтракты на поставку устройств связи. Стоимость контрактов, подписанных в 2016-2021 годах между «Телтой» и Минобороны, превышала 1,2 млрд руб.

Гособвинение запрашивало для осужденного 12,5 года строгого режима. В ходе последнего слова господин Оглоблин признал вину и заявил о раскаянии. При этом с квалификацией дела фигурант не согласился. Генерал также отметил, что помогал следствию и его преступление не причинило ущерба.

В августе 2-й Западный окружной военный суд ужесточил приговор топ-менеджерам «Телты» — гендиректору Алексею Высокову и главному бухгалтеру Елене Тришиной. Им назначили по семь лет колонии. До этого суд первой инстанции обязал фигурантов выплатить штрафы по 2,5 млн руб.

Никита Черненко