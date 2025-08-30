Генерал Оглоблин попросил строго его не наказывать за получение взятки

Генерал-майор Александр Оглоблин выступил с последним словом на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Он признал, что действительно получил деньги от представителей телефонного завода «Телта», и заявил, что раскаивается в содеянном. Он указал на то, что помогал следствию, а также заявил, что не причинил ущерба. Он попросил суд строго его не наказывать. Об этом сообщает «РИА Новости».

Александр Оглоблин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Оглоблин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Генерала обвиняют в получении взятки в размере 12 млн руб. при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК). Эти деньги предназначались ему не за конкретные услуги, а «за общее покровительство при исполнении предприятием контракта на поставку военным устройств связи на сумму более 1,2 млрд руб.». С квалификацией дела обвиняемый не согласен.

Это второе уголовное дело в отношении Александра Оглоблина. В 2022 году его приговорили за мошенничество. Генерала посчитали виновным в завышении цен при закупке Минобороны РФ оборудования связи, из-за чего оборонному ведомству был причинен ущерб на сумму около 1,5 млрд руб.

До этого, как узнал «Ъ», Западный окружной военный суд изменил приговор топ-менеджерам «Телты» — гендиректору Алексею Высокову и главбуху Елене Гришиной. Их приговорили к семи годам лишения свободы. До этого суд первой инстанции назначил им штрафы по 2,5 млн руб.

