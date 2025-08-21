Для генерала Александра Оглоблина запросили 12,5 года

Прокурор запросил 12 лет и 6 месяцев строгого режима для генерал-майора Александра Оглоблина по делу о взятке в 12 млн руб. от пермского завода «Телта», сообщили «РИА Новости» в 235-м гарнизонном военном суде. Обвинение учитывает приговор Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Оглоблин

Дело рассматривается в закрытом режиме. На первом заседании после оглашения обвинения Александр Оглоблин признал вину, но не согласился с квалификацией дела. Его адвокат Максим Довгань отметил, что уголовное дело было возбуждено после явки с повинной подзащитного, который дал показания на других генералов. Адвокат считает, что его клиент должен быть освобожден от ответственности за деятельное раскаяние.

Следствие утверждает, что Александр Оглоблин, будучи начальником управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, получил взятку в 12 млн руб. С 2016 по 2021 год Минобороны заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» на сумму свыше 1,2 млрд руб. Вадим Шамарин, контролировавший исполнение этих контрактов, признал вину в получении взятки в 36 млн руб. и в апреле был приговорен к семи годам колонии строгого режима с лишением звания генерал-лейтенант.