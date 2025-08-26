Большие сроки за малые взятки

Как стало известно «Ъ», 2-й Западный окружной военный суд ужесточил приговор топ-менеджерам пермского телефонного завода «Телта». Назначенные ранее штрафы вышестоящая инстанция заменила сроками, отправив в колонию на семь лет гендиректора предприятия Алексея Высокова и главбуха Елену Гришину. Такое наказание было назначено им за дачу взятки на сумму 170 тыс. руб. начальнику одного из отделов Главного управления связи (ГУС) Минобороны Сергею Слюсарю. В отличие от него, гражданские фигуранты признавали вину и сотрудничали со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Слюсарь

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Слюсарь

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В вышестоящей инстанции военная прокуратура обжаловала приговор Солнечногорского гарнизонного военного суда, который 10 октября 2024 года признал господ Высокова и Гришину виновными в даче взятки в крупном размере (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), а Сергея Слюсаря — в ее получении (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Суд установил, что преступления были совершены в 2019, 2021 и 2023 годах, когда от лица завода подсудимые презентовали к дню рождения господину Слюсарю поочередно электросамокат, телевизор и квадрокоптер. Последний сотрудник ГУС МО сам попросил в качестве подарка и планировал отправить для нужд СВО, но не успел.

Обвинение же утверждало, что взятки платились за «общее покровительство», которое выразилось в помощи по скорейшему прохождению в военном ведомстве документов, необходимых для участия «Телты» в гособоронзаказе (предприятие выпускает средства связи для военных), за завышение объемов поставляемой заводом продукции, а также за помощь в приемке продукции предприятия на складе одной из воинских частей.

Общая стоимость переданного в качестве взятки имущества составила чуть больше 170 тыс. руб.

С самого начала следствия начальник первого отдела ГУС Минобороны Сергей Слюсарь написал явку с повинной, полностью признав вину. Господа Высоков и Гришина согласились с обвинением частично. Они сообщили, что с помощью подарков пытались лишь наладить нормальные отношения с господином Слюсарем, который, бракуя отправляемые ими документы, еще и нецензурно выражался в их адрес. При этом подсудимые уверяли, что чиновник не мог влиять на объем поставляемой заводом «Телта» продукции, а вверенное ему подразделение не занималось ее закупкой. В связи с этим о взятках не могло идти речи.

Суд первой инстанции хоть и счел их вину доказанной, но ограничился довольно мягким наказанием, назначив по 2,5 млн руб. штрафа каждому.

Осужденные не стали обжаловать приговор, а госпожа Гришина довольно оперативно выплатила штраф.

В апелляции прокуратура, требовавшая в прениях сторон восемь лет колонии для Алексея Высокова, семь лет и восемь месяцев лишения свободы для госпожи Гришиной и семь с половиной лет заключения для господина Слюсаря, настаивала на реальном наказании для фигурантов.

Апелляционная инстанция удовлетворила ее представление частично, назначив всем фигурантам по семь лет лишения свободы и постановив, что госпожа Гришина должна отбывать срок в колонии общего режима, а Высоков и Слюсарь — в колонии строгого режима. При этом находившиеся к этому времени под подпиской Сергей Слюсарь и под домашним арестом Елена Гришина были взяты под стражу в зале суда.

Интересно, что это решение стало одним из последних в карьере судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Спустя две недели, 16 июля, Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела о причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с использованием оружия (ч. 2 ст. 112 УК РФ). Согласно материалам доследственной проверки, в августе 2024 года у господина Тришкина возник дорожный конфликт с таксистом, в ходе которого он выстрелил водителю в ногу из травматического пистолета. Ему пришлось уйти в отставку. В тот момент он также вел громкое дело оппозиционера Сергея Удальцова, позже процесс начался заново с другим судьей.

По данным «Ъ», господа Высоков и Гришина не согласились с решением апелляции. Их адвокаты намерены добиваться отмены «чрезмерно сурового» приговора в Кассационном военном суде в Новосибирске.

Также защита госпожи Гришиной предъявляет претензии к пересчету срока, который судья некорректно провел в своем апелляционном определении, зачтя женщине день в СИЗО за день в колонии, тогда как общий режим предусматривает день под стражей за полтора дня в колонии.

В настоящее время Алексея Высокова и Елену Гришину также судят в Мещанском суде Москвы по другому делу — о хищениях путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в 2015–2016 годах на сумму 33 млн руб. Перед судом они предстали вместе с собственником завода «Телта» Игорем Морозовым и сотрудником военного представительства Минобороны Алексеем Пальмовым. Господа Гришина, Высоков и Морозов отрицают вину, а господин Пальмов согласился с обвинением частично. Сейчас доказательства в суде представляет защита.

В том же суде, но у другого судьи находится третье дело господ Морозова, Высокова и Гришиной о мошенничестве на сумму более чем 48 млн руб. в ходе выполнения государственного оборонного заказа на поставку устройств связи на общую сумму свыше 1,4 млрд руб. и о попытке хищения еще более 16 млн руб. (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако к его рассмотрению по существу суд до сих пор не приступил. Обвинение по этому делу фигуранты также категорически отрицают.

Ранее, как писал «Ъ», господа Высоков и Гришина смогли избежать ответственности за дачу взяток в размере 36 млн руб. заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину (осужден на семь лет колонии строгого режима), а также сотруднику военной приемки Андрею Лукину — на сумму 6,8 млн руб. Их освободили от уголовной ответственности как лиц, добровольно сообщивших о преступлении.

Мария Локотецкая