Титов: безвиз для россиян в КНР предполагает такой же режим для китайцев

Соглашение о 30-дневном безвизовом режиме между Россией и КНР предполагает аналогичную меру и для китайских граждан. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов, сообщают «РИА Новости».

«Для китайцев в России, разумеется, порядок аналогичный, — сказал господин Титов. — Спасибо межгосударственному соглашению».

Российские туроператоры считают, что отмена виз для российских туристов в Китае увеличит турпоток в эту страну на 30-40%. Это направление может стать таким же популярным, как Турция, Таиланд и ОАЭ.

