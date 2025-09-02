Безвизовый Китай может стать для россиян таким же популярным, как Турция и ОАЭ

Китай после введения безвизового режима для российских туристов станет не менее популярным направлением, чем Турция и Таиланд. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Там считают, что «долгожданное» введение безвиза «станет историческим моментом для всего туристического рынка» и «катализатором взрывного роста турпотока».

«Прогнозируем переход Китая из категории "экзотики" в топ-5 самых популярных зарубежных направлений, — добавили в союзе, — наравне с Турцией и Таиландом».

В Ассоциации туроператоров России считают, что введение безвизового режима позволит нарастить турпоток в Китай из РФ на 30-40%. Как заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян, поездка в Китай «становится такой же доступной, как в Турцию и на Ближний Восток».