Спортивный комментатор Алексей Попов стал амбассадором FONBET
Комментатор «Формулы-1» Алексей Попов стал амбассадором FONBET. О начале сотрудничества было объявлено в социальных сетях букмекерской компании.
Комментатор «Формулы-1» Алексей Попов
Фото: FONBET
В креативном видеоролике, опубликованном в Telegram-канале букмекера, Петров раскрывает «формулу успеха»: «устойчивость при высокой конкуренции, мышление рекордсмена, выбор оптимальных линий и траекторий, реакция и интуиция, вера в себя».
Алексей Попов комментирует гонки «Формулы-1» с 1992 года. Также он освещает чемпионаты России по регби и комментирует матчи кубков мира.