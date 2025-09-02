Спортивный комментатор Алексей Попов стал амбассадором FONBET

Комментатор «Формулы-1» Алексей Попов стал амбассадором FONBET. О начале сотрудничества было объявлено в социальных сетях букмекерской компании.

Фото: FONBET Комментатор «Формулы-1» Алексей Попов

В креативном видеоролике, опубликованном в Telegram-канале букмекера, Петров раскрывает «формулу успеха»: «устойчивость при высокой конкуренции, мышление рекордсмена, выбор оптимальных линий и траекторий, реакция и интуиция, вера в себя».

Алексей Попов комментирует гонки «Формулы-1» с 1992 года. Также он освещает чемпионаты России по регби и комментирует матчи кубков мира.

Арнольд Кабанов