МИД Катара: Израиль не ответил на предложение о перемирии в Газе

Израиль до сих пор не дал ответ на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Он подчеркнул, что действия израильских властей приводят только к эскалации ситуации.

«Мы не видим со стороны Израиля ничего, кроме эскалации, которая выражается в намерении оккупировать город Газа»,— сказал представитель МИД Катара на брифинге (цитата по ТАСС).

Армия Израиля признала, что «совершила все возможные ошибки», проводя операцию «Колесницы Гидеона» в Газе. Это следует из внутреннего доклада, который обнародовали СМИ на этой неделе. Авторы доклада констатируют, что армия с 18 мая «действовала вопреки своей военной доктрине», то оставляя захваченные районы Газы, то возвращаясь в них, и не смогла эффективно противодействовать партизанской тактике боевиков. Более того, в докладе отмечается, что Израиль в рамках «Колесниц Гидеона» не достиг своих основных целей.

