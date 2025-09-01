«Колесницы Гидеона» заехали не туда

Израиль не достиг своих целей в рамках военной операции «Колесницы Гидеона», начавшейся в секторе Газа 18 мая, после срыва режима прекращения огня. Об этом говорится во внутреннем докладе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отрывки из которого утекли в СМИ. В документе для служебного пользования отмечается, что военные оказались неспособны не только противостоять партизанской тактике группировки «Хамас», но и организовать эффективную доставку гуманитарной помощи палестинцам, что сыграло на руку враждебной пропаганде и усилило критику Израиля в мире. Доклад появился в тот момент, когда ЦАХАЛ готовится начать новую фазу «Колесниц Гидеона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

ЦАХАЛ признал, что, проводя операцию «Колесницы Гидеона», «совершил все возможные ошибки». Об этом говорится в его внутреннем докладе, основные выводы которого израильский 12-й канал обнародовал вечером 31 августа. Авторы доклада констатируют, что армия с 18 мая «действовала вопреки своей военной доктрине», то оставляя захваченные районы Газы, то возвращаясь в них, и не смогла эффективно противодействовать партизанской тактике боевиков. Более того, в докладе отмечается, что Израиль в рамках «Колесниц Гидеона» не достиг своих основных целей в Газе — полного разгрома «Хамаса» и возвращения находящихся в его руках израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года.

«У "Хамаса" были все условия для выживания и победы — ресурсы, численность и подходящие методы ведения боевых действий»,— цитирует 12-й канал отрывки из документа. По мнению его авторов, еврейское государство за счет своих промахов не только истощило собственные ресурсы, но и предоставило «Хамасу» все возможности для выживания. Более того, с 18 мая международная поддержка Израиля значительно ослабла, отмечается в документе. Основная причина кроется в плохом планировании и распределении гуманитарных поставок, что, как утверждают авторы доклада, позволило «Хамасу» провести международную «медиакампанию», изображающую сектор Газа как территорию, охваченную голодом.

Впрочем, наряду с провалами доклад обращает внимание и на ряд достижений ЦАХАЛа. В их числе — обнаружение тел погибших израильских заложников, уничтожение военной инфраструктуры «Хамаса» в «буферной зоне» (территории вдоль границы с Израилем) и ряде других районов Газы, а также серьезный ущерб, нанесенный командному и военному потенциалу радикальной группировки.

Авторы документа также обращают внимание на то, что верхушка «Хамаса» понесла серьезные потери в рамках израильской операции.

К ним авторы доклада относят устранение лидера вооруженного крыла группировки Мухаммеда Синвара, которое, по официальной версии, произошло в результате точечного удара за три дня до объявления об операции «Колесницы Гидеона».

То, что Мухаммед Синвар, который приходился родным братом ранее ликвидированному израильтянами лидеру «Хамаса» в Газе Яхье Синвару, мертв, верхушка группировки подтвердила 30 августа, спустя несколько месяцев после его ликвидации. Она опубликовала его фото вместе с другими убитыми лидерами группировки, назвав их «мучениками».

На следующий день ЦАХАЛ сообщил об устранении пресс-секретаря военного крыла «Хамаса» Абу Убайды. «Наши действия еще не завершены,— заявил в этой связи глава Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир.— Большая часть оставшегося руководства "Хамаса" находится за границей, и мы доберемся и до них».

В эти дни ЦАХАЛ продолжает подготовку к новой фазе «Колесниц Гидеона», которая предполагает захват густонаселенного города Газа, одного из основных оплотов «Хамаса», и активизацию сухопутного наступления. В рамках подготовительных мероприятий проводится масштабная мобилизация десятков тысяч резервистов. Более того, в ЦАХАЛе продолжают прорабатывать детали новой кампании таким образом, чтобы не нанести вреда тем заложникам в Газе, которые еще остаются в живых.

Есть точка зрения, что новая фаза «Колесниц Гидеона» спровоцирует масштабное бегство из Газы местных жителей. Вероятно, на такой сценарий рассчитывает и администрация президента США Дональда Трампа.

Газета The Washington Post опубликовала план Белого дома, который касается послевоенного будущего Газы. Проект, изложенный на 38 страницах, предусматривает масштабное перемещение гражданского населения Газы в рамках либо «добровольной эмиграции» в третьи страны, либо создания «безопасных зон» внутри сектора.

В основе инициативы Трампа лежит идея компенсаций. Так, владельцам собственности в Газе Белый дом в соответствии с новым планом готов предложить цифровой токен, который можно использовать для того, чтобы удовлетворить свои базовые потребности в случае переезда, или потратить на покупку квартиры в «умных» городах. Их администрация господина Трампа рассчитывает построить на территории Газы после завершения вооруженного конфликта. Но основной расчет, по-видимому, будет сделан на релокацию гражданского населения. Как отмечает The Washington Post, каждому палестинцу, решившему уехать, выплатят $5 тыс. наличными и дадут четырехгодичные субсидии на аренду жилья и питание.

Нил Кербелов