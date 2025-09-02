обновлено 14:03
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Общественный транспорт временно прекратил движение. МЧС города напоминает, что нужно действовать без паники и позаботиться о своей безопасности.
Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.
UPD: воздушную тревогу отменили в 14:02 мск. Общественный транспорт возобновил движение.