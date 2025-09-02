Зеленский в Париже обсудит с европейцами гарантии безопасности по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с европейскими официальными лицами из состава «коалиции желающих». Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, встреча в формате «коалиции желающих» пройдет председательством президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Завтра мы встретимся в формате NB8 (Северо-Балтийской восьмерки. — "Ъ") в Копенгагене под председательством премьер-министра Дании вместе с (Владимиром. — "Ъ") Зеленским,— сказал Александр Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки. — А затем я полечу в Париж, где состоится встреча в видео- и частично очном формате с Владимиром Зеленским, под председательством президента Франции, по коалиции желающих».

Среди участников — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По информации AFP, президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах.

Агентство AFP ранее сообщило со ссылкой на источники, что в центре переговоров на встрече в Париже будут гарантии безопасности для Киева. Президент Финляндии Александр Стубб накануне заявил о прогрессе в этом вопросе, сообщило во вторник агентство Reuters. Президент России Владимир Путин со своей стороны заявил во вторник, что решение по обеспечению гарантий безопасности Украины найти можно.

В интервью FT Урсула фон дер Ляйен говорила, что у Европы есть «довольно точный план» по размещению войск на украинской территории после прекращения огня. По ее словам, президент США Дональд Трамп заверил, что США пообещали обеспечить поддержку в случае размещения европейских солдат на Украине. Сам американский лидер ранее заверял, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

О развитии ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Решения как не было, так и нет».

Анастасия Домбицкая