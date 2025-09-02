В Кремле ожидают разговора Путина и Ким Чен Ына после парада в Пекине

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын 3 сентября будут вместе на военном параде в Пекине в честь 80-летия победы над милитаристской Японией. Кремль ожидает, что после лидеры продолжат контакт в двусторонеем формате.

«Приглашение нашим корейским друзьям передано, так что, я думаю, что такой разговор состоится»,— сказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

О возможных переговорах Ким Чен Ына с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что этот вопрос будет решаться после прибытия северокорейского лидера в Китай.

Лусине Баласян