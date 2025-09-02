Хоккеист Григорий Денисенко подписал контракт с «Ак Барсом»

Форвард Григорий Денисенко стал игроком казанского «Ак Барса», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее ярославский «Локомотив» обменял в «Ак Барс» права на 25-летнего Денисенко, получив нападающего Андрея Пустового и денежную компенсацию

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года Григорий Денисенко был выбран командой «Флорида Пантерс» под 15-м номером. За команду он дебютировал в сезоне-2020/21. В розыгрыше Кубка Стэнли 2023 года форвард принял участие в пятом матче финальной серии против «Вегас Голден Найтс». В октябре 2023 года хоккеист был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал «Вегас», в феврале 2025 года был обменян в «Нэшвилл Предаторс». Всего в НХЛ Денисенко провел провел 34 матча, в которых отметился семью результативными передачами.

В КХЛ Денисенко представлял «Локомотив». В составе ярославского клуба он провел 79 матчей, записав в свой актив 22 очка (11 голов+11 передач).

Таисия Орлова