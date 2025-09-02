Путин: Россия реагировала на попытки НАТО «поглотить» постсоветское пространство

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО пытается «поглотить» все постсоветское пространство. России пришлось отреагировать на расширение альянса к границам страны, что привело к конфликту.

«С помощью НАТО принимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства, но мы вынуждены были на это реагировать, в этом вся проблема»,— сказал господин Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Президент отметил, что Россия никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе. Однако вступление страны в НАТО Москва считает неприемлемым.

1 сентября на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Путин назвал желание Украины вступить в НАТО одной из первопричин конфликта. Он отметил, что Россия на протяжении многих лет называет расширения альянса прямой угрозой безопасности.