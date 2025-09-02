В Кремле рассказали, о чем Россия и Китай договорились во время визита Путина

Во время визита президента России Владимира Путина в Китай подписано 22 документа о сотрудничестве Москвы и Пекина в сферах промышленности, сельского хозяйства, а также атомной, космической, научно-технической и других сферах. Это следует из списка соглашений, который опубликовала пресс-служба Кремля.

В пакет документов, подписанных сторонами, входят среди прочего меморандумы о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, о космическом сотрудничестве, о совместном финансировании научно-исследовательских проектов научным фондом РФ и министерством науки и технологий КНР и другие соглашения.

О чем договорились Россия и Китай?

Развивать сотрудничество в областях использования атомной энергии в мирных целях; цифровой трансформации здравоохранения; создания российско-китайских пилотных и демонстрационных зон сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке РФ; интеграции российского научного прибора «Пылевой мониторинг Луны» в состав китайского космического аппарата миссии «Чанъэ-7».

Развивать стратегическое сотрудничество между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

Создать Российско-китайский Институт фундаментальных исследований на базе сотрудничества между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским университетом. Развивать взаимодействие между Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана и Университетом Цинхуа.

Совместно финансировать научно-исследовательские проекты на базе взаимодействия Российского научного фонда и Министерства науки и технологий КНР.

Углублять сотрудничество между российскими и китайскими федеральными СМИ.

Президент России с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. 3 сентября он посетит парад в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией.

Анастасия Домбицкая