Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление президента Финляндии Александра Стубба, который сравнил возможное урегулирование конфликта на Украине с Московским перемирием 1944 года.

Высказывание господина Стубба прозвучало 18 августа во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Белом доме. Стубб выразил надежду на разрешение конфликта в 2025 году, аналогично событиям 1944 года.

В своем Telegram-канале Мария Захарова усомнилась в понимании Стуббом исторического контекста его заявления. Она напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия сражалась против СССР на стороне нацистской Германии, участвовала в блокаде Ленинграда и создании концлагерей на советских территориях.

Госпожа Захарова подчеркнула, что Московское перемирие было подписано Финляндией под давлением наступления Красной Армии. «Так что, если Стубб решил действовать, как в 1944 г., то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим»,— написала она.