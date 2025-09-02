В СПЧ объяснили молчание ФСИН по теме побега из уральского СИЗО

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что двое осужденных могли сбежать из екатеринбургского СИЗО-1 благодаря коррупции. Она полагает, что одной халатности сотрудников недостаточно.

Здание СИЗО-1 «само по себе старое... там были проблемы с коммуникациями, которые, гипотетически, можно было использовать для побега», заявила госпожа Меркачева «Ленте.ру». Она отметила, что сотрудники также могли допустить «преступную халатность» - например, оставить ключи. Однако система безопасности в изоляторе многоуровневая, и «на каком-то этапе беглецов бы обязательно задержали».

«Возможна и коррупционная составляющая, — полагает она. — Заключенных за руки, якобы в рамках каких-то мероприятий, просто могли провести до КПП».

По мнению правозащитницы, ФСИН пока не комментировала данные СМИ о побеге в Екатеринбурге, потому что для сотрудников службы «побег страшнее смерти заключенного».

СМИ писали, что из СИЗО сбежали двое молодых мужчин, задержанных в 2023 году возле здания военкомата с канистрой бензина. Их обвинили в подготовке к теракту. По словам источников, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту побега.