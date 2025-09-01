Из СИЗО в Екатеринбурге сбежали фигуранты дела о поджоге военкомата

В Екатеринбурге двое заключенных сбежали из СИЗО-1. Мужчин ранее судили по статье о покушении на теракт, пишет «Ъ—Урал».

По данным E1.ru, инцидент произошел еще 31 августа. Издание называет имена предполагаемых беглецов — это 24-летние Александр Ч. из города Нижние Серги и Иван К. из Кировграда. Ura.ru пишет, что мужчины были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Также издание сообщает, что их обвиняли в попытке поджога военкомата.

По данным Baza, это те же люди, которых в мае 2023 года задержали с канистрой бензина возле здания военкомата Кировского и Октябрьского района.