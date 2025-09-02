Тюменские власти запустили проект по борьбе с кибермошенниками

Правительство Тюменской области запустило проект «Стопмошенники72.рф», который должен помочь жителям противостоять действиям кибермошенников. Как сообщил у себя в Telegram губернатор Александр Моор, в первом полугодии 2025 года обманутые тюменцы потеряли свыше 1,6 млрд руб. — в эту сумму входят утраченные сбережения и вынужденно проданное жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Целью проекта служит формирование у граждан устойчивой модели поведения в случаях, если с ними связался неизвестный: не вступать в диалог, не верить обещаниям, сразу прерывать контакт. «Образ проекта символичен: мошенник — это монстр. Невидимый, но опасный, он способен похитить деньги, данные и спокойствие. С ним нельзя договориться, его можно только остановить, не давая ни малейшего шанса»,— сказал Александр Моор.

На сайте проекта можно найти информацию о схемах обмана и практические советы, как его избежать — например, подробно узнать о таких сценариях, как «спонсирование ВСУ», «родственник в беде», «инвестиции в криптовалюту» и про другие. Также там можно узнать о новых мерах, которые предпринимаются в России в рамках борьбы с мошенниками. Кроме того, на сайте можно прочитать реальные истории людей, которые стали их жертвами.

Проект реализован совместно с прокуратурой Тюменской области, областным УМВД России и отделением Банка России по региону.

Напомним, телефонные и интернет-мошенники за 11 месяцев 2024 года похитили у жителей Тюменской области свыше 1 млрд руб. Почти за год число таких преступлений возросло с 8,6 до 9,6 тыс. относительно статистики за 11 месяцев 2023 года. При этом жители Уральского федерального округа (УрФО) потеряли свыше 9 млрд руб. в 2024 году — жертвами чаще всего становятся доверчивые пенсионеры, дети, молодежь и женщины.

Ирина Пичурина