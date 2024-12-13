Мошенники похитили у тюменцев в течение года более 1 млрд рублей

Телефонные и интернет-мошенники за 11 месяцев 2024 года похитили у жителей Тюменской области свыше 1 млрд руб., при этом ежедневно их жертвами становятся десятки жителей региона, сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщил заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин на межведомственном совещании по вопросам противодействия киберпреступности, почти за год число таких преступлений возросло с 8,6 до 9,6 тыс. относительно статистики за 11 месяцев 2023 года — всего на 11%, при этом их доля в общем массиве преступности достигла рекордных 44%: почти каждое второе преступление в области совершается таким образом, а раскрыто менее трети.

Большинство киберпреступлений совершается с использованием интернета и мобильной связи, пластиковых карт, компьютерной техники и программных средств. Чаще всего они совершаются при помощи средств социальной инженерии, их объем вырос на 11% — в 2023 году жертвами мошенников стали 5,8 тыс. человек, а в 2024 году — 6,5 тыс. человек, из них 1,2 тыс. — пенсионеры по старости.

С мошенниками планируют бороться после принятия комплекса мер, направленных на повышение уровня взаимодействия правоохранительных органов с учреждениями кредитно-финансовой сферы и операторами связи, в том числе по фактам пропуска операторами «подменных» телефонных номеров.

Напомним, в конце ноября-начале декабря телефонные и интернет-мошенники похитили у 86 жителей Тюменской области денежные средства на сумму более 24 млн руб., наибольшая сумма похищенных денег за данный период составила 3 млн руб.

Ирина Пичурина