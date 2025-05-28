Жители УрФО отправили кибермошенникам более 9 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году жители Уральского Федерального округа (УрФО) потеряли свыше 9 млрд руб., отправив деньги кибермошенникам, сообщил в своем Telegram-канале уральский полпред Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Жертвами чаще всего становятся доверчивые пенсионеры, дети, молодежь и женщины. По словам Артема Жоги, за всеми случаями кибермошенничества стоят иностранные спецслужбы. «Похищенные средства идут на финансирование врагов, а потерпевших склоняют к совершению терактов и диверсий на территории России. Каждый месяц мошенники придумывают новые схемы. Для них нет ничего святого: похищают даже деньги, которые получили семьи погибших бойцов СВО»,— сказал полпред.

Он также добавил, что вопросы по противодействию незаконным финансовым операциям на совещании с полпредом рассмотрели представители региональных властей, силовых и надзорных ведомств, Банка России. По ее итогам было решено провести в регионах УрФО большую информационную кампанию, нацеленную на профилактику кибермошенничества.

Напомним, жители Свердловской области потеряли в 2024 году 4,2 млрд руб., став жертвами мошеннических действий — каждый третий зафиксированный криминальный эпизод был совершен с использованием современных технологий. Телефонные и интернет-мошенники за 11 месяцев 2024 года похитили у жителей Тюменской области свыше 1 млрд руб.

Ирина Пичурина