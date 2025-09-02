Президент Венесуэлы Мадуро: военные действия США «обагрят» руки Трампа кровью

Военные действия США против Венесуэлы «обагрят кровью» руки американского лидера Дональда Трампа, заявил в понедельник лидер Боливарианской республики Николас Мадуро. Об этом сообщает Associated Press. По информации агентства, президент Венесуэлы объявил, что его страна находится в состоянии «максимальной готовности» и готова ответить в случае нападения со стороны США.

«Президент Дональд Трамп, стремление к смене режима исчерпано; оно провалилось как политика во всем мире, - сказал господин Мадуро на пресс-конференции (цитата по Associated Press). — Вы не можете притворяться, что контролируете ситуацию в Венесуэле».

На пресс-конференции президент Венесуэлы подтвердил, что его страна находится в состоянии «максимальной готовности» и готова ответить в случае нападения со стороны США, которые ранее начали военное развертывание в Карибском бассейне. Он охарактеризовал эти действия как «экстравагантную, неоправданную, аморальную и абсолютно преступную и кровавую угрозу».

На прошлой неделе информационные агентства сообщали, что направленные Штатами военные корабли приближаются к Карибскому побережью. По утверждению Белого дома, они направлены туда для проведения операции против венесуэльских наркокартелей. Лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о готовности противостоять агрессии и обратился за защитой в ООН, обвинив США в создании «угрозы стабильности в полушарии». «Ъ» писал, что на фоне этих действий эксперты не исключают втягивания в конфликт других государств.

Анастасия Домбицкая