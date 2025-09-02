На Кубани за семь месяцев ввели более 1,3 млн «квадратов» жилья

Краснодарский край по итогам января—июля 2025 года увеличил ввод многоквартирных домов на 13,1%, достигнув показателя в 1,318 млн кв. метров. Такие данные «Ъ-Кубань» привела генеральный директор градостроительного бюро Master’s Plan, программный директор платформы «Росконгресс Урбан Хаб» Юлия Зубарик.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает госпожа Зубарик, ключевым инструментом стимулирования спроса выступают адресные ипотечные программы: семейная и IT-ипотека, дальневосточная и военная ипотека, а также специальные программы для новых регионов.

«Несмотря на сохраняющиеся экономические вызовы, рост стоимости строительных материалов, южные регионы России демонстрируют устойчивую динамику в наращивании объемов жилищного строительства и целенаправленно работают над повышением качества городской среды. Делают ставку на системные изменения, технологическую модернизацию и повышение качества жизни, что в совокупности и позволяет им показывать положительные результаты в строительной отрасли»,— прокомментировала Юлия Зубарик.

Андрей Пугачев