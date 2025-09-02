Генсек правящей партии Японии объявил о намерении уйти в отставку

Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) объявил, что хочет уйти в отставку. Такое решение он принял на фоне итогов июльских выборов в верхнюю палату парламента, сообщил генсек во время совместного общего собрания партии во вторник.

Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters

«Я хочу уйти с поста генерального секретаря, чтобы взять на себя ответственность за результаты выборов»,— заявил Хироси Морияма, который является вторым номером партии.

На выборах 20 июля коалиция, возглавляемая ЛДП, утратила большинство в верхней палате парламента. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как блок потерял большинство в нижней палате. В результате, правящая коалиция в Японии впервые за 70 лет оказалась в ситуации, когда потеряла большинство в обеих палатах.

Несмотря на потерю контроля над обеими палатами парламента и низкий уровень доверия среди граждан, премьер-министр Сигэру Исиба отказался уходить в отставку, пообещав «выполнить свои обязанности».

Подробности — в материале «Ъ» «Премьеру Японии не до отставки».

Анастасия Домбицкая