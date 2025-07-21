Премьеру Японии не до отставки

По итогам прошедших в воскресенье, 20 июля, выборов в верхнюю палату парламента правящая коалиция Японии, как и ожидалось, потеряла большинство. Тем временем оппозиционные силы, включая правопопулистскую партию «Сансэйто», выступающую за ужесточение миграционного законодательства, усилили свои позиции. Несмотря на потерю контроля над обеими палатами парламента и низкий уровень доверия среди граждан, премьер-министр Сигэру Исиба отказался уходить в отставку, пообещав «выполнить свои обязанности», среди которых решение вопроса с американскими пошлинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters

На выборах 20 июля партии боролись за 125 портфелей в 248-местной верхней палате парламента (Палата советников). Для сохранения большинства правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) и ее младшему партнеру по коалиции «Комэйто» требовалось 50 мандатов, но они смогли набрать только 47, потеряв в совокупности 19 мест.

Главная оппозиционная сила в Японии Конституционно-демократическая партия сохранила 22 места, принадлежавшие ей до выборов. Демократическая партия для народа увеличила число мандатов с 4 до 17. А имевшая одно место в верхней палате парламента «Сансэйто» теперь обладает 14 мандатами — партия привлекла внимание лозунгом «Японцы прежде всего» и призывами к ужесточению миграционного законодательства, поскольку за последние годы число прибывающих в Японию иностранцев значительно возросло.

Поражение на выборах стало серьезным ударом для правящей коалиции, которая осенью прошлого года уже потеряла большинство в гораздо более важной по функциям нижней палате парламента.

На этом фоне возникли дискуссии о возможной отставке Сигэру Исибы, который занял пост премьера осенью прошлого года. Усугубляет ситуацию и то, что после поражения на осенних парламентских выборах рейтинг правительства Сигэру Исибы продолжал снижаться, поскольку власти отказываются от снижения потребительского налога (составляет 10%) и не решили проблему с ростом цен.

По данным местных СМИ, влиятельные члены ЛДП еще до выборов утверждали, что премьер должен будет взять на себя ответственность за результаты голосования. В пользу отставки главы правительства высказался, в частности, бывший премьер страны и главный советник ЛДП Таро Асо. К слову, в 2009 году он покинул пост главы правительства из-за поражения партии на парламентских выборах.

При этом Сигэру Исиба объявил, что не собирается уходить в отставку, поскольку возглавляемая им ЛДП остается крупнейшей политической силой и должна выполнить свою миссию.

«Я сказал, что сделаю все возможное для поиска решений таких неотложных проблем, как тарифные меры США и рост цен»,— пояснил премьер на пресс-конференции 21 июля.

Он признал, что внутри партии «существуют различные мнения», в том числе по поводу его отставки, и выразил готовность обсуждать этот вопрос. Сигэру Исиба также пообещал разобраться в причинах проигрыша партии, но предположил, что ЛДП потеряла голоса, так как не смогла объяснить гражданам предлагаемые меры для решения основных проблем в стране.

Пообещав исправить это упущение, премьер при этом исключил возможность расширения коалиции за счет оппозиционных партий — по крайней мере в ближайшей перспективе. Он лишь пообещал «углубить диалог» с другими политическими силами.

Решение премьера вызвало критику со стороны оппозиции.

Бывший премьер Японии и лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода сказал, что Сигэру Исиба «игнорирует общественное мнение», притом что убедительных причин для его дальнейшего пребывания на посту главы правительства нет. Глава Демократической партии для народа Юитиро Тамаки, комментируя решение ЛДП не менять руководство, заявил: «Никто не берет на себя ответственность, и никто не относится к этому серьезно». Оппозиционные партии допускали внесение на голосование в парламенте вотума недоверия правительству Исибы, однако пока не решились создать коалицию и выдвинуть единого кандидата ему на замену.

В условиях усилившегося политического давления Сигэру Исибе необходимо решить проблему с находящейся на грани рецессии японской экономикой (в 2024 году ВВП страны вырос на 0,1%), в то время как остается все меньше времени для нивелирования угрозы американских тарифов. По оценкам экспертов, в случае введения Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на импорт японских товаров ВВП Японии к концу 2025 года снизится на 0,8%. «Я лично хотел бы как можно скорее поговорить напрямую с президентом Трампом (Дональд Трамп, президент США.— “Ъ”) и добиться ощутимых результатов»,— сказал премьер Исиба журналистам.

Президент США пообещал ввести пошлины на импорт японских товаров 1 августа.

Решение Сигэру Исибы вести «жесткие переговоры» по этому вопросу, по всей видимости, привело к нежеланию Дональда Трампа заключать какую-либо торговую сделку с Токио, хотя переговоры сторон продолжаются. Неназванные чиновники из обеих стран говорили газете Financial Times, что подход администрации США и неспособность властей Японии адаптироваться к новым условиям могут дестабилизировать отношения Вашингтона и Токио, особенно в сферах торговли и безопасности.

Лусине Баласян