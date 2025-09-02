Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Определились все четвертьфиналисты US Open

В матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) первая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счетом 6:1, 6:1, 6:1 обыграл представителя Казахстана Александра Бублика. Стали известны все четвертьфинальные пары заключительного в сезоне турнира Большого шлема.

Пары в мужском разряде:

  • Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 10);
  • Карлос Алькарас (Испания, 2) — Иржи Легечка (Чехия, 20);
  • Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фриц (США, 4);
  • Алекс де Минаур (Австралия, 8) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25).

Пары в женском разряде:

  • Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 60);
  • Ига Швёнтек (Польша, 2) — Аманда Анисимова (США, 8);
  • Джессика Пегула (США, 4) — Барбора Крейчикова (Чехия, 63);
  • Каролина Мухова (Чехия, 11) — Наоми Осака (Япония, 23).

Призовой фонд US Open составляет $90 млн, Действующими победителями нью-йоркского мейджора в одиночных разрядах являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

Таисия Орлова

Новости компаний Все