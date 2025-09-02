Определились все четвертьфиналисты US Open

В матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) первая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счетом 6:1, 6:1, 6:1 обыграл представителя Казахстана Александра Бублика. Стали известны все четвертьфинальные пары заключительного в сезоне турнира Большого шлема.

Пары в мужском разряде:

Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 10);

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Иржи Легечка (Чехия, 20);

Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фриц (США, 4);

Алекс де Минаур (Австралия, 8) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25).

Пары в женском разряде:

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 60);

Ига Швёнтек (Польша, 2) — Аманда Анисимова (США, 8);

Джессика Пегула (США, 4) — Барбора Крейчикова (Чехия, 63);

Каролина Мухова (Чехия, 11) — Наоми Осака (Япония, 23).

Призовой фонд US Open составляет $90 млн, Действующими победителями нью-йоркского мейджора в одиночных разрядах являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

Таисия Орлова