Определились все четвертьфиналисты US Open
В матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) первая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счетом 6:1, 6:1, 6:1 обыграл представителя Казахстана Александра Бублика. Стали известны все четвертьфинальные пары заключительного в сезоне турнира Большого шлема.
Пары в мужском разряде:
- Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 10);
- Карлос Алькарас (Испания, 2) — Иржи Легечка (Чехия, 20);
- Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фриц (США, 4);
- Алекс де Минаур (Австралия, 8) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25).
Пары в женском разряде:
- Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 60);
- Ига Швёнтек (Польша, 2) — Аманда Анисимова (США, 8);
- Джессика Пегула (США, 4) — Барбора Крейчикова (Чехия, 63);
- Каролина Мухова (Чехия, 11) — Наоми Осака (Япония, 23).
Призовой фонд US Open составляет $90 млн, Действующими победителями нью-йоркского мейджора в одиночных разрядах являются Янник Синнер и Арина Соболенко.