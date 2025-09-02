Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Тамбовская сетевая компания» снова выделяет 800 млн на аренду дорожных камер

АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) объявила повторный конкурс на аренду технических средств автоматической фиксации (ТСАФ) нарушений ПДД с возможностью фото- и видеосъемки. Начальная цена договора, как и на предыдущих торгах, составляет 799,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Победителю конкурса предстоит поставить 200 ТСАФ, в том числе 138 стационарных, 40 передвижных и 22 мобильных. Они будут фиксировать превышение скорости, не пристегнутых водителей и пассажиров, проезд на красный свет, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией, выезд на встречную полосу и так далее. За аренду ТСАФ заказчик готов платить 34,8 млн руб. в месяц. Срок исполнения услуг — до 31 августа 2027 года.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 16 сентября, итоги планируют подвести 19 сентября. В нем могут принять участие только представители малого и среднего бизнеса.

Первый конкурс на аренду ТСАФ в Тамбовской области был объявлен 31 июля. За день до подведения итогов его отменили.

В апреле ТСК получила контракт на передачу информации со средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Тамбовской области за 1,9 млрд руб. В рамках него компания должна была закупить 200 ТСАФ.

В конце августа не состоялись торги на установку и обслуживание дорожных камер, которые также объявила ТСК. Начальная цена договора составляла 250 млн руб. Новый тендер пока не объявлялся.

Алина Морозова