Признан несостоявшимся конкурс на установку камер для тамбовских дорог за 250 млн

Открытый конкурс на установку и обслуживание комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Тамбовской области признан несостоявшимся. Причиной стало отсутствие конкуренции — только одна компания подала заявку. Договор с ней заключать не стали, следует из данных портала госзакупок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляла 250 млн руб. Победитель должен был установить 200 комплексов: 138 стационарных, 40 передвижных и 22 мобильных. Кроме монтажа подрядчику предлагалось обеспечивать техническое сопровождение оборудования до 31 октября 2029 года. Камеры должны были фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие ремней безопасности у водителя и пассажиров, а также другие нарушения. К участию допускались только компании из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее заказчик — АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) — объявлял конкурс на аренду этих самых средств фиксации нарушений. Он был размещен 31 июля с начальной стоимостью 799,9 млн руб., но отменен 18 августа. Еще весной ТСК стала генеральным подрядчиком проекта по поставке дорожных камер в регионе стоимостью 1,9 млрд руб. Компания должна была закупить, установить и обслуживать аналогичные комплексы в том же количестве, что и в опубликованных закупках (138 стационарных, 40 передвижных и 22 мобильных).

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) было учреждено в Тамбове в апреле 2005 года. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года принадлежало региональному министерству имущественных отношений и госзаказа. Актуальные владельцы не раскрываются. Управляющая организация — московское ООО «УК ТЭК» Наталии Крапивиной, которая с мая 2020 года до октября 2021 года была гендиректором ТСК. 2024 год общество закончило с выручкой в 5 млрд руб. и чистым убытком в 487 млн руб.

Анна Швечикова