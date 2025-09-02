В Челябинске дорогу между Пригородным и Западным поселками достроят в октябре

Автодорогу, которая свяжет челябинские поселки Пригородный и Западный, планируют достроить к октябрю 2025 года. Ее протяженность составит 5,6 км, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Объездная четырехполосная трасса протянется от Новоградского проспекта до поворота на микрорайон «Белый хутор». Подрядчику необходимо установить освещение и светофоры.

По данным правительства Челябинской области, на трассе появятся пять автобусных остановок, пять примыканий к другим дорогам и тросовое ограждение. В настоящий момент также закупают 39 новых автобусов на маршруты №136К, 158К и 95, которые соединяют Пригородный и Западный поселки с Челябинском. Они поступят в декабре. По Новоградскому проспекту также будет курсировать автобус №219 до Кременкуля.

Согласно данным с сайта госзакупок, работы выполняет ООО «Дорстройгрупп», заключившее контракт на сумму 1,2 млрд руб. с региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта в 2022 году. В рамках него также планируется построить дорогу от поселка Красное поле до Полетаево в Сосновском районе. По данным техзадания, после строительства автодороги между Западным и Пригородным подрядчик займется ее обслуживанием до 2030 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле 2025 года поселки Западный и Пригородный вошли в состав Челябинска.