Поселки Западный и Пригородный вошли в состав Челябинска

В границы Челябинска официально включены поселки Западный и Пригородный. Населенные пункты исключены из состава Сосновского района. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Процесс присоединения Западного и Пригородного к Челябинску начался в марте этого года. Собрание депутатов Сосновского района 19 марта выдвинуло инициативу об изменении границ муниципалитета. После этого Челябинская городская дума одобрила включение поселков в состав города.

О возможном присоединении поселков, где расположено большое количество жилых комплексов и микрорайонов, к региональному центру сообщил губернатор Алексей Текслер на прямой линии в декабре прошлого года. Он отметил, что жители Западного уже считают себя горожанами. Руководство региона отмечает, что вхождение пригородных поселков в состав Челябинска позволит синхронизировать развитие инфраструктуры.

Виталина Ярховска