Ким Чен Ын выехал в Пекин спецпоездом

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Китай специальным поездом, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главу государства сопровождают высокопоставленные лица правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

3 сентября в Пекине пройдет масштабный военный парад с демонстрацией техники национального производства. На мероприятии ожидается участие глав нескольких государств, среди которых — президент России Владимира Путина. Он ранее прибыл в Китай для участия в саммите ШОС.