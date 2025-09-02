FESCO перевезла рекордную партию гороха из порта Новороссийск в августе
Группа компаний FESCO совместно с экспортером «Сила Сибири» организовала поставку в Китай рекордной партии гороха объемом более 9 тыс. т за август. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Доставка была выполнена регулярным морским сервисом FESCO Black Sea Service (FBSS) по маршруту Новороссийск – Циндао. Эта перевозка — часть комплексного решения, созданного специально для поддержки экспорта российской сельхозпродукции.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что FESCO увеличила грузоперевозки между Индией, ОАЭ и Новороссийском на 30%.