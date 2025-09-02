Бессент назвал «показной» встречу Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС

Глава министерства финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business охарактеризовал встречу президентов России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди как показную. Политики провели переговоры на саммите Шанхайской организации сотрудничества в КНР. По мнению американского министра, встреча не имеет практического значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

«Я считаю, что она во многом носит показной характер», — заявил глава Минфина. Он добавил также, что «Индия является самой густонаселенной демократией в мире», чьи ценности «гораздо ближе к нашим».

Он также сообщил, что торговые переговоры США и Индии движутся медленно, но выразил надежду на преодоление разногласий в будущем.

Саммит ШОС проходил с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине. По итогам Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве. The Wall Street Journal высказывала мнение, что на саммите «не было принято важных решений», но было продемонстрировано единство лидеров Китая, России и Индии.