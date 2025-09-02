WSJ: Лидеры Китая, России и Индии объединились против Трампа

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем в Тяньцзине «не было принято важных решений», но продемонстрировано единство лидеров Китая, России и Индии, делится выводами WSJ. Издание полагает, что такое тесное сотрудничество «отчасти направлено против президента США Дональда Трампа».

Тщательно срежиссированный образ китайского лидера Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина, обнимающихся друг с другом, «стал мощным сигналом для Вашингтона» в то время, как Трамп «стремится сдержать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти»,— делают вывод в издании.

Саммит в Тяньцзине продемонстрировал «перезагрузку отношений между Китаем и Индией» и показал Вашингтону, что «Индия дорожит своей стратегической автономией». Впрочем, опрошенные изданием индийские, китайские и американские эксперты не ожидают, что Нью-Дели отдалится от Вашингтона, учитывая множество трудноразрешимых проблем между Индией и Китаем, включая территориальные споры.

Влад Никифоров