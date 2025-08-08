В схему размещения НТО в Екатеринбурге включат газетные киоски

Администрация Екатеринбурга планирует включить в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) киоски с печатной продукцией. Постановление о внесении изменений в схему уже подписано, сообщили в мэрии.

При этом из перечня исключаются газетные киоски, которые невозможно выставить на аукцион. Согласно новому постановлению, из схемы исключили 56 мест размещения — киоски уберут в 2025-2026 годах. Однако в нее также включили пять новых локаций, на которых можно будет поставить киоски с печатными изданиями. Кроме того, на четырех территориях изменилась специализация павильонов — в двух из них также начнут продавать газеты и журналы. В мэрии подчеркнули, что НТО, специализирующиеся на печатной продукции, платят за аренду земли в 10 раз меньше остальных, так как выполняют социально значимую функцию.

Новые пространства подобраны так, чтобы киоски не нарушали требования безопасности, нормы и правила благоустройства. По словам директора департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, почти все места для киосков с различной продукцией в городе не соответствуют требованиям. «1,5 тыс. мест для размещения таких павильонов из более чем 1,6 тыс. стоят на сетях, закрывают обзор автомобилистам или просто мешают ходить. Соответствующие нормам пространства в перечне остаются, а вместо части выключенных появляются новые. По ним позже будут объявлены торги на право установить там киоски»,— сказал он.

Напомним, сеть киосков «Роспечать» прекратит работу в Свердловской области в случае отказа властей продлевать договоры на размещение НТО компании в Екатеринбурге или отсутствия предложений по льготной аренде торговых площадей в городе. По словам представителя «Роспечати» Максима Пекарского, в качестве альтернативы власти предложили новые места, но они находятся в отдаленных районах, «где никого нет» — например, в гаражных комплексах и на 11-м км Московского тракта.

Ирина Пичурина