В Екатеринбурге «Роспечать» могут заменить на нижегородскую «Пресс-стрит»

В администрации Екатеринбурга ведутся переговоры о замене «Роспечати» на нижегородскую компанию «Пресс-стрит», сообщил источник «Ъ-Урал».

Как рассказал «Ъ-Урал» представитель «Роспечати» Максим Пекарский, власти отказались продлевать договор с компанией на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в Екатеринбурге. «Сказали, что не имеют такой возможности»,— сообщил он. Господин Пекарский добавил, что он сомневается в том, что другие операторы согласятся работать на условиях, предоставленных властями.

Максим Пекарский рассказал, что «Роспечать» направляла обращения мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, врио губернатора Денису Паслеру и президенту России Владимиру Путину, однако не увидела «встречных действий». По словам господина Пекарского, подобные трудности компания испытывает и в Красноярском крае.

В Екатеринбурге активно реализуется реформа НТО. По планам властей, в 2025 году с улиц города уберут 1,3 тыс. торговых точек, поскольку договоры истекут у 1396 арендаторов. Но власти собираются выставить на аукцион лишь 82 места. По новым правилам, принятым думой Екатеринбурга в 2024 году, места для размещения киосков будут предоставляться только через аукцион, а плата за них вырастет ориентировочно в два-три раза за счет коэффициентов для разных мест установки.

Как пояснял мэр города Алексей Орлов, киоски портят внешний облик города и загрязняют городскую среду.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обратила внимание на исчезновение газетных киосков, отправив обращение к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой вмешаться и остановить ликвидацию. Через три дня после письма омбудсмена в мэрии создали рабочую группу по вопросу сноса газетных киосков и продажи печатной продукции.

Артем Путилов