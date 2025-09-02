В Россию с начала года въехало более 16 тысяч украинцев

В 2025 году границу России пересекли 16 225 граждан Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики. Авиатранспортом воспользовались 15 475 украинцев, еще 705 въехали в Россию на машине, 45 — в пешем порядке.

Согласно статистике, самой распространенной причиной приезда были частные визиты — их совершили 15 338 прибывших украинцев. Еще 652 были в стране в деловой поездке, 57 — приехали в качестве туристов, у 21 гражданина был транзитный проезд, уточняет агентство.

“Ъ” проанализировал данные ФСБ о въезде в РФ иностранцев за первые два квартала 2025 года. Топ-5 стран по количеству визитеров не изменился в сравнении с первым полугодием 2024 года — это Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Китай и Киргизия. В общей сложности в Россию въехало 5,48 млн граждан этих стран.

