Иностранцы едут китайскими маршрутами

В первой половине 2025 года в Россию въехало около 767 тыс. граждан Китая — почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. “Ъ” обнаружил эти данные в официальной статистике погранслужбы ФСБ. Также Россию активно посещают граждане Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии: из этих пяти стран приехало в общей сложности 5,48 млн человек — всего на 2% меньше, чем в первой половине прошлого года. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что недавнее ужесточение миграционного законодательства не повлияло на въездной поток, так как граждане соседних стран по-прежнему нуждаются в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал данные о въезде в РФ иностранных граждан за первый и второй кварталы 2025 года (опубликованы ФСБ в Единой межведомственной информационно-статистической системе). Оказалось, что топ-5 стран по количеству визитеров не изменился в сравнении с первым полугодием 2024 года — это Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Китай и Киргизия. В общей сложности в Россию въехало 5,48 млн граждан этих стран, а в первой половине 2024 года их было 5,59 млн человек (снижение составило всего 2%).

Статистика показывает резкий рост числа визитеров из Китая: в этом году их уже 767,6 тыс.— на 67 тыс. человек больше, чем в первую половину 2024 года. При этом за аналогичный период 2023 года их въехало всего 263,8 тыс.— и Китай был тогда лишь на седьмом месте. Впрочем, пока держится рекорд последнего допандемийного года — 2019-го, когда за первые полгода в РФ въехало 959 тыс. китайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Некоторый рост показал и Казахстан: в первую половину 2024 года Россию посетили 1,51 млн граждан этой страны, а в этом году их 1,54 млн. Остальные страны из топ-5 показывают снижение количества въезжающих в Россию граждан. Самое значительное — у Таджикистана.

Отметим, что у граждан Казахстана в графе «цель визита» чаще всего фигурирует «частный визит». Его указали около 1 млн человек, а «работу» — лишь около 120 тыс. У граждан Китая самый популярный ответ — «туризм» (317 тыс.), на втором месте — «деловая поездка», на третьем — «работа», и почти столько же указали «учеба». Граждане остальных стран из списка топ-5 в большинстве случаев в качестве цели визита указывали «работу».

Больше всего иностранцев приехало в Россию из Узбекистана — 1,82 млн за первое полугодие. Замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева напоминает, что в последние годы там развивается система организованного набора, «когда коммивояжеры из России приезжают и набирают целые бригады на определенные объекты».

При этом иностранцы едут в Россию на фоне ужесточения требований к их пребыванию. Напомним, что в феврале 2025 года был запущен «реестр контролируемых лиц», куда заносят нарушителей закона: попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны. С 30 июня всем приезжим из безвизовых стран надо самостоятельно сдать биометрические данные в мобильном приложении ruID (минимум за 72 часа до приезда). А с 1 сентября столичные и подмосковные власти начнут контролировать местоположение мигрантов: те должны зарегистрироваться в мобильном приложении и сами передавать МВД данные о местонахождении. При попытке обхода контроля геолокации иностранцам грозит включение в реестр контролируемых лиц. Также с 25 января иностранцы, вступившие в брак с гражданином РФ, могут претендовать на получение разрешения на временное проживание лишь через три года после похода в ЗАГС. Единственное послабление в длинном ряду миграционных законов — с 1 января 2025 года граждане безвизовых стран могут находиться в России 90 дней суммарно в течение года (а не полугода, как ранее).

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов называет 2025 год «революционным» с точки зрения регулирования, делая акцент на реестре контролируемых лиц: «Раньше условный таджик мог годами работать садовником после всех запретов на пребывание и спокойно получать зарплату на карту. С попаданием в реестр у него блокируются карты и телефон». Новация привела к «любопытным кейсам», говорит эксперт: по его данным, в январе 2025 года в Москве и Подмосковье насчитывалось 1,4 тыс. иностранцев с диагнозом «сифилис», которые «где-то бегали». Но к июлю этого года в РФ осталось лишь 30 граждан из этого списка, уверяет господин Коженов.

Можно было бы предположить, что ужесточение законодательства приведет к снижению числа желающих ехать в Россию, рассуждает Александра Докучаева, но надо помнить, что их главная потребность — работа. «Экономическое положение у наших соседей, которые являются главными донорами миграции, не улучшается. Тот факт, что не произошло резкого снижения, показывает: люди принимают и понимают необходимость соблюдения новых правил»,— полагает она.

Александр Воронов, Эмилия Габдуллина