После атаки БПЛА на Ростов развернута работа оперативного штаба
В микрорайоне Левенцовский развернута работа оперативного штаба. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Для координации работы дежурных сил и средств на место выехали глава Ростова Александр Скрябин и заместители губернатора Михаил Корнеев и Сергей Бодряков.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из-за неразорвавшегося снаряда от БПЛА из 25-этажного дома по ул. Еляна были эвакуированы 300 жильцов.