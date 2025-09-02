Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
После атаки БПЛА на Ростов развернута работа оперативного штаба

В микрорайоне Левенцовский развернута работа оперативного штаба. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для координации работы дежурных сил и средств на место выехали глава Ростова Александр Скрябин и заместители губернатора Михаил Корнеев и Сергей Бодряков.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из-за неразорвавшегося снаряда от БПЛА из 25-этажного дома по ул. Еляна были эвакуированы 300 жильцов.

Наталья Белоштейн

