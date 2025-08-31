За ночь силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник в четырех регионах

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник в четырех регионах России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Над территорией Волгоградской области были сбиты 11 БПЛА, над Ростовской областью было уничтожено 8 беспилотников. Над Белгородской и Брянской областями силы ПВО сбили по одному БПЛА.

Сегодня ночью в Белгороде БПЛА сбросил бомбу над двором многоэтажки, два человека получили контузии и осколочные ранения. Под Волгоградом БПЛА упал на дорогу на улице Смирнова, согласно предварительным сведениям, пострадавших нет.