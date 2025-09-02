320 человек эвакуировали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

В ночь на 2 сентября силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском и Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В микрорайоне Левенцовский повреждения получили две многоэтажки. На одной из улиц были повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Эвакуация жителей не понадобилась. На другой улице поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок.

В одной из квартир обнаружен нарезорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы.