В России за ночь сбили 86 БПЛА

Российские силы ПВО за ночь сбили 86 БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

30 беспилотников сбиты над Черным морем. Над Крымом сбили 15 дронов. Также массированному удару подверглись Ростовская область, где сбили 13 БПЛА, Краснодарский край, где уничтожили 11 дронов. Пять беспилотников сбили над территорией Брянской области. Четыре — над территорией Белгородской области. По два — над территорией Смоленской, Калужской и Тверской областей. По одному беспилотнику сбили рядом с Тулой и в Курской области.

В Краснодарском крае сбитый беспилотник упал на территорию нефтеперерабатывающего завода, произошел пожар. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что при атаке никто не пострадал. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил, что пострадавших и разрушений нет. Об этом же сообщили главы Смоленской, Калужской и Тульской областей. Губернаторы других регионов не прокомментировали произошедшее.