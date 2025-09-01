Последний рейс из Нью-Йорка

В четвертом круге Открытого чемпионата США Андрей Рублев в трех партиях проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, а Екатерина Александрова не смогла оказать упорного сопротивления второй ракетке мира польке Иге Швёнтек. Таким образом, российских игроков в обеих одиночных сетках последнего в сезоне турнира Большого шлема не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Андрей Рублев в ходе матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Российский теннисист Андрей Рублев в ходе матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Первый день осени оказался последним для россиян, продолжавших выступление в одиночных разрядах на Открытом чемпионате США. Из 13 российских игроков, стартовавших в турнире, до четвертого круга добрались лишь вторые ракетки России Андрей Рублев и Екатерина Александрова, но и они не смогли пройти в четвертьфинал.

Рублев встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, которого неоднократно побеждал в матчах из трех сетов. Этот 25-летний теннисист — типичный пример игрока, который, имея как явные козыри, так и заметные недостатки, находит возможность работать над ними по ходу карьеры, несмотря на волнообразные результаты. В настоящий момент Оже-Альяссим, финишировавший в топ-6 мирового рейтинга в 2022 году, стоит там лишь на 27-м месте, но его теннис выглядит более фундаментальным, поскольку к хорошей подаче и острому удару справа добавился стабильный и порой весьма опасный бэкхенд. Начало встречи осталось за россиянином, который в третьем гейме взял чужую подачу, но, когда в середине первой партии у Рублева случился неудачный отрезок и он отдал 11 очков подряд, Оже-Альяссим восстановил равновесие. А в 12-м гейме канадец снова усилил давление и сделал еще один брейк.

В дебюте второго сета Рублев имел шансы выйти вперед, но не использовал их, и с этого момента канадец был фактически безупречен.

В итоге — 7:5, 6:3, 6:4, и теперь Оже-Альяссим, полуфиналист US Open 2021 года, сыграет с австралийцем Алексом де Минауром, еще более легко разобравшимся с 435-й ракеткой мира швейцарцем Леандро Ридлем — 6:3, 6:2, 6:1. Что касается россиянина, который смог в Нью-Йорке лишь подтвердить прошлогодний результат, то его перспективы в борьбе за путевки на Nitto ATP Finals в Турин выглядят не очень здорово. Набрав с января по конец августа 2400 рейтинговых очков из примерно 4300 требуемых, попасть туда Рублеву будет крайне непросто.

Соперницей Александровой была вторая ракетка мира Ига Швёнтек, в карьере которой на победном для нее Wimbledon начался ренессанс. Временами у польки, конечно, случаются ошибки, но в целом она показывает очень надежный, качественный теннис, основанный на уверенности в своих силах. Будь Александрова немного свежее, возможно, ей бы удалось оказать Швёнтек серьезное сопротивление. Но в понедельник в Нью-Йорке на состоянии россиянки явно сказывалась накопившаяся усталость. Напомним, что перед US Open Александрова дошла до финала на турнире в Монтеррее, и, хотя на пути в 1/8 финала она выглядела здорово, поддерживать высокий уровень третью неделю подряд ей оказалось не под силу.

В итоге — 3:6, 1:6. Польская чемпионка US Open 2022 года увеличила свое преимущество в серии личных встреч с россиянкой до 5:2. После завершения турнира Александрова, впервые дошедшая до 1/8 финала US Open, с высокой долей вероятности поднимется в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) на высшее за карьеру 11-е место, а по очкам, набранным с начала сезона, скорее всего, будет десятой. Для нее очень неплохо. Но чтобы бороться за место в топ-8 и попадание на итоговый турнир в Эр-Рияд, Александровой требуется теперь очень ярко сыграть в ходе предстоящей осенней серии турниров в Азии, причем не только на второстепенных, но и на крупных соревнованиях.

Евгений Федяков