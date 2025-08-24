Бей своих, чтоб в Нью-Йорке боялись

Победой россиянки Дианы Шнайдер завершился турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1 млн в Монтеррее. Накануне старта Открытого чемпионата США Шнайдер в трех партиях обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову, завоевала пятый за карьеру титул и вернулась в первую двадцатку мирового рейтинга, поднявшись с 22-го места на 17-е.

Теннисистка Диана Шнайдер в финале турнира WTA 500 в Монтеррее, Мексика

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Турнир в мексиканском Монтеррее, который до прошлого года занимал в календаре WTA одну из недель в первой половине сезона, проходил перед самым началом US Open лишь второй раз. Раньше он считался коронным состязанием Анастасии Павлюченковой, выигрывавшей его четырежды (в 2010, 2011, 2013 и 2017 годах). Вернувшись в Монтеррей, опытнейшая российская четвертьфиналистка Australian Open и Wimbledon нынешнего года замкнула список из восьми «сеяных», но сразу потерпела неудачу, как, впрочем, и возглавлявшая его 11-я ракетка мира Эмма Наварро из США. В итоге титул разыграли россиянки Екатерина Александрова и Диана Шнайдер, посеянные под вторым и третьими номерами.

Это был первый российский финал на турнирах WTA c июня 2023 года, когда Александрова на траве голландского Хертогенбоса сломила сопротивление Вероники Кудерметовой.

Самые тяжелые испытания на пути к очной встрече соперницам пришлось преодолеть в четвертьфинале. Шнайдер на этой стадии в третьем сете проигрывала бельгийке Элизе Мертенс — cначала 1:5, а затем 2:5 и 0:40, но спасла пять матчболов и добилась победы на втором в тот день тай-брейке. Александровой в матче против прошлогодней чемпионки Монтеррея чешки Линды Носковой тоже понадобились все три сета, хотя решающий в целом проходил под ее контролем. В полуфинале Шнайдер справилась с американкой Алисией Паркс, которая ранее переиграла Наварро, а Александрова — с чешкой Марией Боузковой, снявшейся из-за травмы после завершения первого сета. Причем доигрывалась их встреча в субботу утром, за несколько часов до финала, будучи прерванной в пятницу из-за дождя при счете 2:2.

В апреле на грунтовом турнире в американском Чарльстоне Александрова взяла верх над Шнайдер очень легко, отдав за 55 минут всего три гейма. Но сейчас борьба была упорнейшей, а результат — противоположным. Исход первой партии предопределил четвертый гейм, в котором Шнайдер взяла чужую подачу. Во втором сете брейков было пять, три — на счету Александровой, но в дебюте третьей партии она снова потеряла подачу. В целом тактика Шнайдер, сделавшей ставку на надежность и допустившей в два раза меньше невынужденных ошибок — 23 против 50, в данном случае оказалась более удачной. Она и победила за 2 часа 14 минут — 6:3, 4:6, 6:4.

Для Шнайдер это пятый титул в нынешнем сезоне и первый — с осени прошлого года.

Прервав серию фиаско, преследовавших ее в последние месяцы, она с 22-го места в рейтинге WTA поднялась на 17-е, в то время как Александрова впервые оказалась там на 12-й позиции, а по очкам, набранным в текущем году, даже вошла в топ-10. Таким образом, финалистка Монтеррея сохраняет шансы оказаться в числе восьми участниц ноябрьского итогового турнира WTA Finals, на который фактически уже попала одна россиянка — пятая ракетка мира Мирра Андреева. Но для этого Александровой требуется показывать стабильно высокие результаты в ходе осенней азиатской серии турниров, а для начала — как можно лучше сыграть на Открытом чемпионате США.

Там, к слову, соперницы по субботнему мексиканскому финалу могут встретиться уже через неделю — если дойдут до третьего круга. Правда, сделать это будет проблематично, ведь в Нью-Йорке им требуется в минимальные сроки успеть восстановиться после четырехчасового перелета из Монтеррея, акклиматизироваться и приспособиться к разнице во времени, которая составляет два часа.

В первом круге US Open обеим россиянкам достались возрастные, хотя и не самые легкие соперницы.

Шнайдер сыграет с 37-летней немкой Лаурой Зигемунд — недавней четвертьфиналисткой Wimbledon, которой уступала уже дважды, а Александрова впервые встретится со все еще способной на сюрпризы 36-летней представительницей Латвии Анастасией Севастовой, обыгравшей три недели назад на «тысячнике» в Монреале тогдашнюю третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Евгений Федяков