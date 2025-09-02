На метане не проведешь

Холдинг главы Международной ассоциации бокса (IBA), владельца «Рольфа» Умара Кремлева получил долю в компании по переоборудованию автомобилей Lada на метан «АТС-Авто». Стоимость сделки, вероятно, была символической и не превысила 50 млн руб. из-за убыточности предприятия. Для бизнесмена это выход на потенциально новый рынок за минимальные вложения, тогда как спрос на российские автомобили на метане может вырасти на фоне закона о локализации такси.

«УНК Холдинг» Умара Кремлева приобрел 51% в тольяттинской компании «АТС-Авто» (специализируется на переоборудовании автомобилей для работы на компримированном природном газе) в рамках стратегии развития дилерского и сервисного направления. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе холдинга. В планах, продолжают в «УНК Холдинге», развитие существующих направлений деятельности «АТС-Авто», укрепление позиции компании на автомобильном рынке и расширение портфеля услуг, однако каких именно — не уточняется.

Первым на сделку обратил внимание отраслевой Telegram-канал «Русский автомобиль». По данным ЕГРЮЛ, сейчас 49% доли в «АТС-Авто» принадлежит гендиректору Алексею Сучкову, оставшийся контрольный пакет — холдингу господина Кремлева. Согласно сайту производителя, «АТС-Авто» единственная компания в РФ, которая устанавливает метановое оборудование на автомобили Lada с сохранением заводской гарантии. На вопросы о причинах продажи доли «УНК Холдинга» на предприятии “Ъ” не ответили.

Источник “Ъ” на авторынке оценивает актив как недорогой и выгодный для собственника «Рольфа». Стоимость бизнеса, исходя из показателей прошлых лет, отрицательная, вероятно, пакет в 51% приобретен за символическую сумму, считает руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков. В 2024 году компания «АТС-Авто» получила чистый убыток в размере 31,86 млн руб. при выручке 445,88 млн руб.

По оценке независимого эксперта Максима Худалова, покупка доли вряд ли обошлась выше 50 млн руб., при этом не исключено получение актива с обязательством погасить долг. «Актив носит скорее стратегический характер — это выход на рынок установки метанового ГБО (газобаллонного оборудования.— “Ъ”). Либо перевод мощностей "АТС-Авто" на установку ГБО на пропане, а это заход на потенциально новый рынок за минимальные вложения»,— полагает он.

Руководство «Рольфа» еще в 2024 году заявляло об интересе компании к активам, связанным с автобизнесом. Так, бывший гендиректор дилерского холдинга Роман Антонов в интервью “Ъ” рассказывал об интересе к производству автомобильных шин и компонентов, а в перспективе — к организации сборки машин под собственным брендом на площадке в Серпухове (см. “Ъ” от 7 ноября 2024 года). Однако сейчас — с учетом высокой ключевой ставки — реализация масштабных и капиталоемких проектов экономически нецелесообразна, уточняла в интервью “Ъ” в июле нынешний гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова (см “Ъ” от 30 июля).

Собеседник “Ъ” считает, что площадка «АТС-Авто» не подходит для потенциальной серийной сборки автомобилей: на предприятии нет конвейера как такового, а переоборудование машин происходит в «постовом» формате.

Машины на газомоторном топливе, на которых специализируется «АТС-Авто», в основном приобретаются для сегмента такси и корпоративных автопарков, уточняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Покупают те компании, кому важнее стоимость километра пробега, чем какие-либо неудобства: метановые заправки стоят не везде»,— отмечает он. Автомобили на метане, по оценке «АТС-Авто», позволяют сократить расходы на топливо до 60%.

Учитывая новый закон о локализации автомобилей для работы в такси, возможен рост спроса на российские машины для таксопарков, рассуждает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Ему вторит Иван Пешков, уточняя, что под требования попадают модели АвтоВАЗа на метане. «Не исключено, что после такой инвестиции "Рольф" сможет продавать больше автомобилей с газобаллонным оборудованием, в частности, для такси»,— считает господин Удалов. По оценкам собеседника “Ъ”, рынок автомобилей, работающих на газомоторном топливе, сократился вслед за первичным, однако доля таких машин в структуре продаж, вероятно, осталась прежней.

По мнению господина Пешкова, покупка 51% «АТС-Авто» может быть первым этапом сделки. В дальнейшем при увеличении продаж и погашении долгов предприятия «УНК Холдинг» может довести свою долю до 100%, выкупив второй пакет за определенную цену, считает он.

Наталия Мирошниченко